RockLand se despide por todo lo alto

RockLand Art Fest cerró este domingo una de sus ediciones más emblemáticas en Santo Domingo de la Calzada. Con más de 33.000 espectadores ... durante los tres días, la música recorrió los 28.000 metros cuadrados de recinto durante nueve horas diarias.

A ellas se han sumado los dos conciertos en abierto, presenciados por centenares de asistentes y los vermús en el centro de la ciudad que se han convertido en auténticos reclamos para todos aquellos que no asisten al festival. Pero también se acercaron muchos festivaleros, ya que este año ha sido el de las autocaravanas en el aparcamiento. Aunque en otras ediciones ya hubo grupos que optaban por este tipo de alojamiento, esta edición han sido más de un centenar las cuadrillas y familias las que decidieron montar su centro de operaciones junto al recinto festivo y evitar desplazamientos.

Esta vez el protagonismo fue para la banda Linaje, capitaneada por el hijo de Kutxi Romero (puede que de los más jóvenes del festival), en el quiosco del Paseo del Espolón, y este domingo fue el turno de Rienda Suelta. Ofreció un rock crudo y salvaje en la calle Madrid, cuyas terrazas se desbordaron hasta que no cabía un alfiler.

Elegancia para el cierre

La última noche de esta edición fue más breve. Contó con cinco actuaciones.

Fue un cierre elegante, una guinda a un pastel muy variado que durante tres días recorrió desde el rock más clásico al más psicodélico o incluso el gospel. Sorprendieron los dos días conciertos de cambio de guion justo antes del estelar, el primer día a cargo de The War and Treaty y el sábado con Morgan. Dos cambios de registro y estilo que cortaban el ritmo a la actuaciones de rock frenético que protagonizaron las tardes.

El punto y final lo puso The Black Keys. Su elegancia trasnochada, su rock popero con garage-blues y en ocasiones siniestro, fue un perfecto resumen de la treintena de grupos que han pasado por RockLand este año.

La banda de Dan Auerbach y Patrick Carney se encuentra de gira con su nuevo disco No rain, No flowers, del que ofrecieron alguno de los singles ya lanzados, como No Rain, No Flowers, Babygirl o The Night Before.

Apoyados por efectos visuales y un cuidado sonido, los estadounidenses supieron conectar con el público, en su mayoría procedente de La Rioja y el País Vasco que, aunque agotados después de tres días sin tregua, aplaudieron este gran final del festival en el que no faltó el clásico Lonely Boy.

Antes de ellos abrió la jornada Girlband!, a la que siguieron Warmduscher y después el joven virtuoso Marcus King. Mezcla de diferentes estilos, una vez más, para animar una tarde menos calurosa que las anteriores.

Fantastic Negrito fue el penúltimo invitado de la noche, cantante y compositor estadounidense de blues y R&B que ofreció un estilo novedoso y otra vez un cambio de registro antes del plato principal.