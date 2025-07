El Rockland cobra vida

María Caro Viernes, 18 de julio 2025, 18:36 | Actualizado 19:24h. Comenta Compartir

RockLand Art Fest 2025 va cobrando vida. Desde la apertura del acceso a las 17.30 los primeros festivaleros rockeros han comenzado a acceder al gran recinto de 28.000 metros cuadrados. Una mezcla de ilusión y grandes expectativas brilla en sus caras, cuya primera mirada se dirige al imponente escenario principal.

Por delante se espera una gran noche en la que el plato fuerte para la mayoría llegará en torno a las 23.00, cuando los legendarios Sex Pistols salten al escenario.

El primer grupo en subirse al escenario han sido los navarros Ciclonautas.

Lo que viene

El plato fuerte del viernes serán los Sex Pistols, que aparecerán en el escenario calceatense a las 22.50 horas (la puntualidad es una de las características de este festival). Paul Cook, Steve Jones y Glen Matlock se han reunido de nuevo sin Johnny Rotten, sumando a Frank Carter como vocalista, alabado por la crítica especializada tras los últimos conciertos.

En cuanto a su actuación esta noche, se espera poder escuchar sobre el escenario de RockLand los temas de 'Never Mind the Bollocks', el primer y único álbum de estudio de la banda, grabado en 1977, con éxitos tan emblemáticos como God Save the Queen, Pretty Vacant, Anarchy in the U.K. y Bodies. Tras ellos, actuará la banda australiana Jet, a la 1.20 horas. Se espera que el concierto incluya los clásicos de la formación, como Are You Gonna Be My Girl o Cold Hard Bitch.

Esta noche llega Sex Pistols con sus temas más emblemáticos, los de su disco 'Never Mind the Bollocks'

Para calentar motores, a las 20.40 actuará Refused, que anunció en septiembre de 2024 que ésta sería su gira de despedida, titulada Refused Are F**king Dead... And This Time They Really Mean It, tras una trayectoria intermitente desde su ruptura en 1998. Completarán el escenario los madrileños Alcalá Norte con su rock alternativo, Ciclonautas, Pil.T. Battle Snake y The War and Treaty.

¿Cómo llegar?

Hay autobuses lanzadera de ida y vuelta desde Logroño, Haro, Nájera, Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Estella, entre otros.

