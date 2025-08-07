Agosto Clandestino presenta dos libros de Llera y Morales Barba

Los poetas José Antonio Llera y Rafael Morales son los protagonistas de hoy en Agosto Clandestino con la presentación de sendos libros: 'De pie ... sobre el hormiguero. Selección de poemas, 2009-2025', del autor pacense; y 'Terraplenes', del madrileño.

El festival literario vuelve a recalar en el Instituto Riojano de la Juventud con un acto (a las 19.00 horas) que será presentado por la escritora y crítica literaria Rosa Navarro. Como es habitual, los asistentes recibirán gratuitamente ejemplares de ambos libros, editados por Ediciones del 4 de Agosto dentro de su colección Planeta Clandestino.

«Ambos títulos recogen trayectorias poéticas profundas y singulares», afirma Enrique Cabezón, director del festival: «'De pie sobre el hormiguero' reúne más de quince años de escritura atravesada por el compromiso, la reflexión crítica y la fuerza simbólica del lenguaje, mientras que 'Terraplenes' nos sumerge en una lírica de la deriva, la memoria y la observación minuciosa del mundo natural y emocional».

Mañana, viernes 8, Agosto Clandestino se trasladará al Monasterio del Salvador de Cañas, donde celebrará un recital de poemas místicos de la literatura española (a las 20.00 horas).

El festival ha pasado anteriormente por Nalda, con un homenaje a la escritora Ana María Matute en su centenario, y el martes estuvo en Autol, donde el autor Adrián Pérez Castillo presentó el poemario 'En nuestros corazones'. Ese mismo día hubo dos presentaciones más en el Espacio Odisea de Logroño: la de la colección 'Hojas de baobab' y la de 'Ropa vieja. Poesía 2001-2025', de Eva Vaz (ambos de Garvum Ediciones).