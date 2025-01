La ciudad se queda sin representación en Fitur

Eduardo García Martínez Viernes, 24 de enero 2025, 08:23 Comenta Compartir

Nájera no forma parte de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid. Tras varias ediciones con sitio en el stand de La Rioja, en este 2025 no se enseñarán atractivos como las Crónicas o Santa María la Real. «Cada año hay cosas diferentes y no cabemos todos», explican desde el Ayuntamiento.