Aldeanueva licita la modernización del Museo del Vino por 453.259 euros

El Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro licita la musealización del Museo del Vino por un precio base de 453.259,22 euros (IVA incluido), mejorable ... a la baja y un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto consta del suministro e instalación o montaje de soportes, estructuras y equipos audiovisuales y la producción de contenido, diseño gráfico, difusión y comunicación.

Las ofertas pueden presentarse en el Consistorio hasta el 21 de octubre, a las 23.59 horas. Este contrato forma parte de la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) La Rioja 2022 'Ampliación y modernización del Museo del Vino de Aldeanueva de Ebro (MUVA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europa a través de los fondos Next Generation EU.

De esta manera se completa la remodelación que se lleva a cabo en este centro museístico aldeano, que supone la modernización de la ermita de la Virgen del Portal (inmueble histórico de 1536), que ocupaba hasta ahora y se amplía con la creación de un nuevo espacio en el antiguo matadero, ubicado al lado, de planta nueva sobre la base de la construcción existente.

El contrato forma parte de la renovación del museo en la ermita y su ampliación en el edificio del antiguo matadero

Se pretende poner al servicio de los visitantes un recurso turístico accesible e inclusivo que sirva como motor de desarrollo rural y difunda el patrimonio vitivinícola de Aldeanueva de Ebro mediante una experiencia sensorial que deje huella.