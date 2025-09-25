LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Obras de ampliación del museo en el antiguo matadero. SANDA
Aldeanueva de Ebro

Aldeanueva licita la modernización del Museo del Vino por 453.259 euros

La cuantía incluye equipos audiovisuales, diseño gráfico, producción de contenido, difusión y comunicación

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:34

El Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro licita la musealización del Museo del Vino por un precio base de 453.259,22 euros (IVA incluido), mejorable ... a la baja y un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto consta del suministro e instalación o montaje de soportes, estructuras y equipos audiovisuales y la producción de contenido, diseño gráfico, difusión y comunicación.

