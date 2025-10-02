LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los pasillos del colegio público San Lorenzo, en Ezcaray. A. E.

Ezcaray mejora las instalaciones del colegio público San Lorenzo

Entre las actuaciones destacan el alicatado en el pasillo de la ESO, la sustitución de puertas y la reducción del ruido ambiental del comedor

Laura Lezana

Laura Lezana

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:18

El Ayuntamiento de Ezcaray ha llevado a cabo durante este verano una serie de mejoras en el colegio público San Lorenzo con el objetivo de ... actualizar sus instalaciones, reforzar la accesibilidad y garantizar un entorno más seguro y confortable para toda la comunidad educativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  2. 2

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  3. 3 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  4. 4

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  5. 5 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  6. 6

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  7. 7

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  8. 8 La inversión social marca en La Rioja un Presupuesto que crece menos que los dos anteriores
  9. 9 Logroño pagará 744.086 euros por los retrasos de las obras de la estación de autobuses
  10. 10 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ezcaray mejora las instalaciones del colegio público San Lorenzo

Ezcaray mejora las instalaciones del colegio público San Lorenzo