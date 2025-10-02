Ezcaray mejora las instalaciones del colegio público San Lorenzo

El Ayuntamiento de Ezcaray ha llevado a cabo durante este verano una serie de mejoras en el colegio público San Lorenzo con el objetivo de ... actualizar sus instalaciones, reforzar la accesibilidad y garantizar un entorno más seguro y confortable para toda la comunidad educativa.

Entre las actuaciones más destacadas figura el nuevo alicatado en el pasillo de la ESO, que aporta una imagen renovada al centro y asegura mayor resistencia y durabilidad frente al uso intensivo diario. A ello se suma la sustitución de todas las puertas originales del edificio, que permanecían desde su construcción. Estas nuevas puertas han sido ampliadas para permitir la entrada de sillas de ruedas, algo que hasta ahora no era posible.

Otro de los avances significativos se ha producido en el comedor escolar, donde se han instalado paneles fonoabsorbentes. Estos elementos están diseñados para reducir la reverberación y mejorar la acústica. Gracias a ellos, se disminuye el ruido ambiental, se facilita la comunicación y se mejora el bienestar de los niños y niñas durante las comidas.

Desde el Consistorio han querido destacar que «prácticamente la totalidad de los trabajos han sido realizados por la brigada municipal de obras, cuyo esfuerzo y dedicación han permitido acometer estas mejoras de manera ágil y eficaz». «Con estas mejoras damos un paso más en la adaptación del colegio a las necesidades actuales», ha afirmado el alcalde, Diego Bengoa.