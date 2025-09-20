El 28 de septiembre, Marcha de la AECC

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:48 Comenta Compartir

I. Á. La AECC ha organizado para el domingo 28 de septiembre la iniciativa 'Calahorra en marcha contra el cáncer', con un recorrido de 5,5 kilómetros. La salida se dará en el paseo de Mercadal, a las 10.00 horas, y la inscripción tiene un precio de 8 euros, que incluye camiseta y almuerzo. Las personas que deseen participar pueden inscribirse de forma 'on line' o de manera presencial en la sede de la asociación.