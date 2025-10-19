Premios de las fotos de fiestas de Calahorra

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:40 Comenta Compartir

El XXXIV Recorrido Fotográfico 'Ciudad de Calahorra', centrado en las fiestas patronales de San Emeterio y San Celedonio, ya tiene ganadores. En la temática libre los premiados han sido: Valentín Hernández (categoría adultos), Daniel Berbés (categoría joven) y Pablo Lafuente (categoría junior). De otro lado, entre las fotografías presentadas bajo el tema de actos el jurado ha elegido como ganadoras las realizadas por Leonardo Muñoz (adultos) y Paula Ruiz (joven). En la categoría junior el premio se ha quedado desierto. Por último, en la temática de peñas han ganado Isabel Álvarez (adultos) y Pablo Sola (joven). La categoría junior en esta modalidad también ha quedado desierta. Al certamen han concurrido este año 38 imágenes.