Magia, música, monólogos, obra de teatro y gala solidaria El programa del teatro Ideal continúa con Edama 'El arte de lo imposible' (magia), a las 19.00 horas

El programa del teatro Ideal se retomó el viernes con la clausura del XXVI Festival '¡CORT...en! Ciudad de Calahorra y continúa este domingo con Edama 'El arte de lo imposible' (magia), a las 19.00 horas. Las entradas valen 5 euros.

Para octubre está prevista la conferencia 'Hoy hablamos de zarzuela', el viernes 3 a las 20.00 con Rafael Juan Parrilla. El sábado 4 habrá monólogos con Carolina Noriega y Quique Matilla, a las 21.00, a cargo de la Asociación Calahorra Ciudad Comercial. Las entradas cuestan 10 euros en los anfiteatros y 15 en el resto. El domingo 5 se representará la zarzuela 'El barbero de Sevilla', a las 20.00 con entradas entre 6 y 10 euros.

La programación incluye el viernes 17, a las 20.00, un concierto de Carlos Pérez, con entradas por 5 euros. El sábado 18 Izquierda Unida promueve el musical '¡Ay, que me expló!' con los éxitos de Raffaella Carrá, y entradas entre 16 y 18 euros, a beneficio de los scouts. El domingo 19, a las 19.00, tendrá lugar la gala de Fundeo 'Moda, baile y corazón', con entradas por 10 euros.

El concierto 'Jóvenes prodigios' de Juventudes Musicales tendrá lugar el viernes 24 con entradas por 5 euros y el sábado 25, a las 20.00 horas, habrá teatro con 'Inmaduros', con entradas por 16, 20 y 22 euros y Carlos Sobera y Lara Dibildos entre otros protagonistas.

