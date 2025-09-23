LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen del espectáculo 'El arte de lo imposible'. Edama

Magia, música, monólogos, obra de teatro y gala solidaria

El programa del teatro Ideal continúa con Edama 'El arte de lo imposible' (magia), a las 19.00 horas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Calahorra

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:41

El programa del teatro Ideal se retomó el viernes con la clausura del XXVI Festival '¡CORT...en! Ciudad de Calahorra y continúa este domingo con Edama 'El arte de lo imposible' (magia), a las 19.00 horas. Las entradas valen 5 euros.

Para octubre está prevista la conferencia 'Hoy hablamos de zarzuela', el viernes 3 a las 20.00 con Rafael Juan Parrilla. El sábado 4 habrá monólogos con Carolina Noriega y Quique Matilla, a las 21.00, a cargo de la Asociación Calahorra Ciudad Comercial. Las entradas cuestan 10 euros en los anfiteatros y 15 en el resto. El domingo 5 se representará la zarzuela 'El barbero de Sevilla', a las 20.00 con entradas entre 6 y 10 euros.

La programación incluye el viernes 17, a las 20.00, un concierto de Carlos Pérez, con entradas por 5 euros. El sábado 18 Izquierda Unida promueve el musical '¡Ay, que me expló!' con los éxitos de Raffaella Carrá, y entradas entre 16 y 18 euros, a beneficio de los scouts. El domingo 19, a las 19.00, tendrá lugar la gala de Fundeo 'Moda, baile y corazón', con entradas por 10 euros.

El concierto 'Jóvenes prodigios' de Juventudes Musicales tendrá lugar el viernes 24 con entradas por 5 euros y el sábado 25, a las 20.00 horas, habrá teatro con 'Inmaduros', con entradas por 16, 20 y 22 euros y Carlos Sobera y Lara Dibildos entre otros protagonistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  2. 2 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  3. 3 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  4. 4 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  5. 5

    San Mateo, desde un coche de Policía
  6. 6 Llona, despedido como entrenador de la Cultural Leonesa tras seis partidos
  7. 7

    Sheyla Gutiérrez sufre un accidente entrenando por causa de una ardilla albina
  8. 8 Aarón Palacio sustituye a Aguado este martes en La Ribera
  9. 9 Universitarios después de muchas vueltas
  10. 10

    Malos olores, suciedad, precios en San Mateo.. hoy en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Magia, música, monólogos, obra de teatro y gala solidaria

Magia, música, monólogos, obra de teatro y gala solidaria