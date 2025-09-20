92 jóvenes reciben el bono cultural

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:48 Comenta Compartir

I. Á. Un total de 92 jóvenes han obtenido este 2025 el bono cultural del Ayuntamiento de Calahorra. Una ayuda que se concede «para impulsar y favorecer el acceso de los jóvenes calagurritanos a las actividades culturales y artísticas», recuerda el Consistorio en una nota de prensa. El importe de cada bono es de 50 euros y puede canjearse en los establecimientos de ocio y cultura de Calahorra o en entradas para los festejos taurinos.