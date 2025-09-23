Calahorra degusta y promueve sus pimientos y conservas del 26 al 28 de septiembre La Feria del Pimiento y la Conserva de Calahorra comenzará con una charla ofrecida por la doctora en historia, María Antonia San Felipe

La Feria del Pimiento y la Conserva de Calahorra comenzará el próximo viernes con la charla 'La guerra contra el pimiento de Calahorra (1920-1929)' ofrecida por la doctora en historia, María Antonia San Felipe, a las 19.30 horas en la sala cultural Ermita de la Concepción. A las 11.00, 12.00, 17.00 y 18.00 horas, la catedral de Santa María organiza visitas al templo y al palacio episcopal por 10 euros y se puede reservar en entradas@catedralcalahorra.es.

El programa continúa el sábado 27 con la experiencia gastronómica (ruta por los campos, huertas y Museo de la Verdura) por 3 euros y gratis para los menores de 12 años. Incluye pincho de verdura con vino (adultos). Se saldrá a las 12.00 de la rotonda del Ayuntamiento. Se recogen inscripciones en el teléfono 941 10 50 61, la oficina de turismo y el correo turismo@calahorra.es.

Se repetirán las visitas a la catedral a las 11.00 y 12.00. Por otro lado, a las 18.00 está previsto el recorrido gratuito 'Descubriendo el pasado conservero de Calahorra' con el club cultural y de coleccionismo El Lazarillo que después preparará melocotón en almíbar y cóctel en la plaza de Abastos por 1 euro de donativo. El Lazarillo ofrece la exposición 'Calahorra, los pioneros de la conserva y sus inicios' mercadillo de coleccionismo (sellos, billetes, legos y más) los días 27 (mañana y tarde) y 28 (por la mañana) en la plaza de Abastos.

El domingo se celebrará en la Plaza del Raso el mercado de pimientos y productos en conserva, de 10.00 a 14.00, y el VI concurso de asado y pelado de pimientos de cristal a las 11.30. A las 10.30 saldrá otra ruta por los campos, a las 11.00 se impartirán los talleres 'Codorniz que vuela a la conserva: el arte de envasar como un profesional' y 'Conservas con corazón: diseña etiquetas con historia en una lata' (infantil) y a las 12.30 por 1 euro (para el grupo de danzas Coletores) se catará una 'canastilla de hojaldre con pimiento'.

La programación ofrece en el teatro Ideal 'El arte de lo imposible' (magia) con entradas por 5 euros, a las 19.00, 'los domingos bailones' en el quiosco del Mercadal, a las 19.30 y el concierto del Dúo Expressivo, Beatriz Bertalotto (violín) y Marcos Marín (guitarra), en la catedral, a las 20.00, con entradas por 5 euros.

Además, 18 establecimientos hosteleros y 2 carnicerías participarán del 26 al 28 en la ruta de bares y pinchos de pimientos y productos de conservas.

Asimismo, durante todo el fin de semana la ciudad acogerá las IX jornadas nacionales de folclore juvenil en las que destaca la exhibición en el hall del Mercadal, a las 19.00 horas del sábado.

