Exposición del 'Rioja y los 5 sentidos'

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:48

I. Á. El Centro Fundación Caja Rioja de Calahorra acoge hasta el 29 de septiembre la exposición que recoge las imágenes ganadoras y seleccionadas del XXVI Concurso Internacional de Fotografía sobre Vino 'El Rioja y los 5 Sentidos'. La obra Winter Grafic 3, de Boris Godnic, de Eslovenia, obtuvo el primer premio del certamen al que se presentaron 280 participantes con 758 obras.