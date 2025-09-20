Exposición del 'Rioja y los 5 sentidos'
Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:48
I. Á. El Centro Fundación Caja Rioja de Calahorra acoge hasta el 29 de septiembre la exposición que recoge las imágenes ganadoras y seleccionadas del XXVI Concurso Internacional de Fotografía sobre Vino 'El Rioja y los 5 Sentidos'. La obra Winter Grafic 3, de Boris Godnic, de Eslovenia, obtuvo el primer premio del certamen al que se presentaron 280 participantes con 758 obras.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.