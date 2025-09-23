LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Charlas sobre la mujer y el deporte en La Rioja y el fútbol riojano

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:01

El Ayuntamiento de Calahorra organiza un ciclo de charlas deportivas moderadas por Manolo de Médicis (revista RiojaSport) en el centro de la Fundación Caja ... Rioja de Calahorra, a las 19.30 horas, con acceso gratuito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  2. 2 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  3. 3 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  4. 4 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  5. 5

    San Mateo, desde un coche de Policía
  6. 6 Llona, despedido como entrenador de la Cultural Leonesa tras seis partidos
  7. 7

    Sheyla Gutiérrez sufre un accidente entrenando por causa de una ardilla albina
  8. 8 Aarón Palacio sustituye a Aguado este martes en La Ribera
  9. 9 Universitarios después de muchas vueltas
  10. 10

    Malos olores, suciedad, precios en San Mateo.. hoy en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Charlas sobre la mujer y el deporte en La Rioja y el fútbol riojano

Charlas sobre la mujer y el deporte en La Rioja y el fútbol riojano