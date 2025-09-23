Charlas sobre la mujer y el deporte en La Rioja y el fútbol riojano

El Ayuntamiento de Calahorra organiza un ciclo de charlas deportivas moderadas por Manolo de Médicis (revista RiojaSport) en el centro de la Fundación Caja ... Rioja de Calahorra, a las 19.30 horas, con acceso gratuito.

La primera, 'La mujer y el deporte en La Rioja' será mañana miércoles y contará con la presencia de Patricia Lorente, Karla Anguiano, Xavi Mota, Natalia Cebolla y Zahira Martín.

La segunda, el jueves, se titula 'Nuestro fútbol en La Rioja' y participarán Diego Azcona, Gustavo Sáenz, Raúl Ruiz, Carlos Pouso, Ismael Urzaiz y Víctor Morales.