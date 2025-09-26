LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Árboles secos, en una zona repoblada junto a la ribera del Cidacos, el pasado mes de agosto. PSOE

Calahorra suspende el contrato del 'Revive Cidacos' para ampliar la zona de actuación

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:07

El Ayuntamiento de Calahorra ha decidido suspender el contrato actual con la empresa adjudicataria de la ejecución del proyecto de restauración del tramo final ... del río Cidacos, Ingeniería y técnicas globales de resolución ambiental S. L. U., con la finalidad de ampliar el ámbito de actuación de estas obras. Para ello el Consistorio tramitará ahora un expediente de modificación del contrato para esta actuación, denominada 'Revive Cidacos'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

