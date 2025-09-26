Calahorra suspende el contrato del 'Revive Cidacos' para ampliar la zona de actuación
Calahorra
Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:07
El Ayuntamiento de Calahorra ha decidido suspender el contrato actual con la empresa adjudicataria de la ejecución del proyecto de restauración del tramo final ... del río Cidacos, Ingeniería y técnicas globales de resolución ambiental S. L. U., con la finalidad de ampliar el ámbito de actuación de estas obras. Para ello el Consistorio tramitará ahora un expediente de modificación del contrato para esta actuación, denominada 'Revive Cidacos'.
El objetivo del proyecto, como recuerda la Administración local en una nota de prensa, busca «restaurar el ecosistema fluvial y reducir el riesgo de inundación en el entorno urbano de Calahorra», así como recuperar el río Cidacos y la vegetación de su ribera, «retirando residuos, eliminando los cañaverales y plantando especies arbóreas y arbustivas, entre otros trabajos». Esta actuación está financiada al 95% por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.
De otro lado, sobre el desarrollo de esta iniciativa, el Partido Socialista denunció el pasado mes de agosto que el «90%» de los árboles plantados se habían secado por falta de riego.
