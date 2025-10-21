Calahorra aprueba licitar la poda del arbolado de la ciudad por 109.893,41 euros Se intervendrá en 3.636 especies y se pretende mejorar la organización de los recursos propios del personal, que podrán destinarse a otros fines

Sanda Sainz Martes, 21 de octubre 2025, 07:50

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado licitar los servicios de los trabajos de poda del arbolado urbano viario, de parques y jardines de la ciudad por un precio base de 109.893,41 euros. El plazo de ejecución será de cinco meses y los criterios de adjudicación se basan en el precio (75%) y la reducción del citado plazo (25%).

Según indica el informe técnico municipal, «se podarán 3.636 especies entre árboles, palmáceas y arbustos, para eliminar ramas muertas o enfermas, mejorar la circulación de luz y aire, estimular la producción de frutos o flores y dar forma al árbol». Y añade que «son unos trabajos sumamente necesarios para el cuidado, conservación y desarrollo saludable del arbolado urbano».

Se realizarán podas de mantenimiento, de aclarado, terciada, de reducción en forma de bola, en verde y también cepillado y retirada de frutos.

La Junta de Gobierno da el visto bueno a las bases para el concurso de diseño del cartel de las XXX Jornadas de la Verdura

El parque municipal de obras y servicios se ocupaba de estas labores anualmente desde octubre (con entre 10 y 15 operarios) y no en los meses de parada vegetativa (de enero a marzo) porque desde diciembre y hasta marzo, su agenda se centra en apoyar los eventos del Ayuntamiento. Con el nuevo contrato se podará desde diciembre y se pretende mejorar la organización de los recursos personales propios que podrán destinarse a otros fines. Además, el Consistorio indica que cada año tenía que alquilar maquinaria y herramientas con un coste que rondaba los 25.000 euros.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a las bases para el concurso de diseño del cartel anunciado de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura, que se celebrarán del 17 al 26 de abril de 2026. El ganador recibirá un premio de 800 euros.

Las obras deben ser originales con medidas de 46,5 por 65 centímetros y los artistas podrán presentar los proyectos que deseen, sin límite y sin firma del autor. El plazo para admitir los carteles comienza hoy martes 21 de octubre y finalizará el miércoles 3 de diciembre. Tienen la opción de entregar las propuestas presencialmente en el edificio Deán Palacios, de 08.00 a 13.00, de lunes a viernes, excepto festivos, por transporte o en formato digital por correo electrónico a turismo@calahorra.es. Las bases con el resto de detalles están disponibles en la web municipal.

Traslado de fondos del museo

La Junta de Gobierno de Calahorra también ha adjudicado el contrato menor del traslado de fondos museísticos, equipamiento museográfico, mobiliario y otros elementos del Museo de la Romanización, con motivo de las obras para mejorar su accesibilidad y eficiencia energética, a Andrés Martín Rebollo por un importe de 18.029 euros.