Hasta el 31 de diciembre se puede solicitar la bonificación del 5% de los pagos municipales

El Ayuntamiento de Calahorra recuerda que el 31 de diciembre de 2025 es el último día para solicitar la bonificación del 5% del Sistema Especial de Pagos (SEP) para los que quieran recibir este beneficio en 2026. Como requisitos deben estar empadronados en la ciudad, no tener deuda pendiente con el Consistorio o haber solicitado su fraccionamiento o aplazamiento. También deben ser titulares de los recibos, completar la petición y domiciliar en una única cuenta todas las cuotas del SEP.

A través de este 'pago a la carta' el contribuyente puede elegir efectuar los abonos en tres, cinco o nueve plazos de los impuestos municipales anuales. Los recibos en tres se pasan en marzo, julio y noviembre; los que sean en cinco partes se giran en marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Si se escoge en nueve cuotas, serán mensuales de marzo a noviembre.

Se pueden incluir los impuestos en bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y características especiales (IBI), sobre actividades económicas (IAE), el de vehículos de tracción mecánica, las tasas de vados y la prestación del servicio de recogida y eliminación de basura.

El importe mínimo de las cuotas mensuales a pagar se establece en 30 euros, calculados teniendo en cuenta los datos del ejercicio anterior.

Desde el Ayuntamiento calagurritano señalan que en el año 2025 se han beneficiado de esta medida fiscal un total de 1.329 familias, 750 más que en el ejercicio anterior y explican que el 5% de bonificación es la cantidad máxima que permite la ley.

