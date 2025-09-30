El Ayuntamiento de Calahorra contrata el cerramiento de 15 solares vacíos en el casco antiguo

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Calahorra aprobó este lunes el expediente de contratación de asistencia técnica para la redacción del proyecto de ... reforma de la zona de los vestuarios de verano del Complejo Polideportivo Municipal 'La Planilla', por un tipo de licitación de 11.465,75 euros. El objetivo de esta reforma, como explica el Consistorio en una nota de prensa, es «prestar un mejor servicio, ampliando las instalaciones con nuevas salas de actividades, así como la oferta deportiva para continuar con la revolución deportiva en Calahorra».

Por otra parte, la junta de gobierno ha adjudicado el contrato menor de cerramientos de accesos a 15 solares abiertos y a edificios declarados en ruina por ejecución subsidiaria a la empresa Construcciones y Canalizaciones de Navarra S.L. por el precio de 12.114,50 euros. De esta manera, se cerrarán mediante fábrica de ladrillo diferentes solares, de propiedad privada y situados en el casco antiguo de la ciudad. En concreto, son 2 parcelas en la calle Arrabal; 3 en la calle Enramada; en la calle Portillo de la Plaza otros 3; 2 en la calle San Andrés; uno en la calle Catedral, otro en la calle Curruca y uno más en la calle Pastelería. También, se cerrarán solares en la calle San Antón (1) y en la plaza García Antoñanzas (1).

Con estos cerramientos «se evita el acceso a todos estos espacios, actos vandálicos...», explica el Ayuntamiento.

En la misma sesión la junta de gobierno adjudicar el contrato menor de reparación del colector de saneamiento que se encuentra en la plaza Caussade a la empresa FCC Aqualia S.A., por valor de 16.094 euros.

Asimismo, a Aqualia se le ha adjudicado el contrato menor de suministro e instalación autómata en el depósito nodriza para el control de bombeo por el precio 8.371 euros.