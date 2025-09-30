LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Solar vacío en la calle San Andrés. I.Á.

El Ayuntamiento de Calahorra contrata el cerramiento de 15 solares vacíos en el casco antiguo

Las obras tienen un coste de más de 12. 000 euros y afectan a parcelas de las calles Arrabal, Enramada, Portillo de la Plaza, San Andrés, Catedral, Curruca, Pastelería, San Antón y plaza García Antoñanzas

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:36

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Calahorra aprobó este lunes el expediente de contratación de asistencia técnica para la redacción del proyecto de ... reforma de la zona de los vestuarios de verano del Complejo Polideportivo Municipal 'La Planilla', por un tipo de licitación de 11.465,75 euros. El objetivo de esta reforma, como explica el Consistorio en una nota de prensa, es «prestar un mejor servicio, ampliando las instalaciones con nuevas salas de actividades, así como la oferta deportiva para continuar con la revolución deportiva en Calahorra».

