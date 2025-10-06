La apertura del nuevo centro de día de Calahorra, pendiente del equipamiento y la gestión

El edificio del nuevo centro de día de Calahorra, construido junto a la residencia Los Manitos y el centro de convalecencia Viamed-Virgen del ... Carmen, se mantiene a la espera de que pueda ponerse en marcha. Y es que, si bien la obra civil finalizó antes del inicio del verano, según la información facilitada por la Consejería de Salud y Políticas Sociales, queda todavía pendiente de equipar el edificio y contratar la gestión del servicio para que pueda comenzar a funcionar.

A este respecto, desde la consejería se precisa que «en estos momentos está en proceso de resolución» la licitación del contrato del equipamiento, cuyo presupuesto asciende a un total de 306.421 euros. En cuanto al pliego para adjudicar la gestión del centro, se explica que «se está elaborando» y que se licitará una vez se adjudique el del equipamiento.

Por otro lado, el nuevo centro de día, impulsado desde la pasada legislatura, cuenta con unos 1.300 metros cuadrados y tendrá capacidad para 60 usuarios. La cifra supone el doble de plazas de las que se pueden ofertar en las instalaciones en las que actualmente se presta este servicio de atención a personas mayores dependientes, en la calle Paletillas.

El diseño del inmueble se articula en torno a un jardín central, alrededor del cual se distribuyen los espacios donde más tiempo pasarán las personas que acudan a estas dependencias. Todas estas estancias cuentan con acceso directo al jardín, ya que el pavimento perimetral del mismo y de dichas salas queda al mismo nivel, garantizando así la accesibilidad.

Además, la zona ajardinada está cubierta por pérgolas como protección ante las inclemencias meteorológicas y con el fin de aumentar el uso y disfrute de este lugar. Asimismo, los jardines se ubican en la zona sur del inmueble para aprovechar las máximas horas de sol.

Las obras del edificio, en el que habrá salas de fisioterapia y comedor, se adjudicaron por 3,9 millones a la empresa Cotodisa Obras y Servicios, S. A. Según el proyecto, las instalaciones quedan distribuidas en dos módulos separados, que disponen de sus propias zonas para aseos adaptados y baños geriátricos, junto con una sala de fisioterapia, un comedor con cocina independiente y el resto de estancias necesarias, como almacenes, salas de instalaciones...

También, en la zona norte de la parcela, se ha proyectado una zona de aparcamiento de vehículos.

Eficiencia energética

La alta eficiencia energética es otra de las principales características del inmueble, que dispondrá, por ejemplo, de placas solares en la cubierta con las que se podrá producir electricidad, calentar las distintas dependencias y el agua que se consuma. Destaca además la construcción de voladizos, lo que impedirá en días de verano que el sol incida directamente sobre las ventanas.

En la actualidad, La Rioja cuenta con una red de 16 centros de día, que ofrecen un servicio especializado de atención diurna, abierto y polivalente.