LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio del nuevo centro de día, junto a la residencia Los Manitos. I. Á.

La apertura del nuevo centro de día de Calahorra, pendiente del equipamiento y la gestión

Aunque la obra acabó antes del verano, el Gobierno debe contratar aún el mobiliario y la dirección del servicio para ponerlo en marcha

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:29

Comenta

El edificio del nuevo centro de día de Calahorra, construido junto a la residencia Los Manitos y el centro de convalecencia Viamed-Virgen del ... Carmen, se mantiene a la espera de que pueda ponerse en marcha. Y es que, si bien la obra civil finalizó antes del inicio del verano, según la información facilitada por la Consejería de Salud y Políticas Sociales, queda todavía pendiente de equipar el edificio y contratar la gestión del servicio para que pueda comenzar a funcionar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  2. 2 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  3. 3

    Érase una vez... aquel Logroño que era
  4. 4 La nueva señal de la DGT que ya se puede ver en las carreteras de España: significado y multa que tendrán que pagar los conductores por saltársela
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6

    La Fiscalía riojana intervino el año pasado en 56 casos de mayores abandonados
  7. 7

    Corazones de viña
  8. 8 Los viajes del Imserso se venderán en La Rioja a partir del lunes
  9. 9

    Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño
  10. 10

    A ellas las atienden muy rápido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La apertura del nuevo centro de día de Calahorra, pendiente del equipamiento y la gestión

La apertura del nuevo centro de día de Calahorra, pendiente del equipamiento y la gestión