Agentes y ciudadanos homenajeados por la Policía de Calahorra esta mañana. I. Á.

Los 'ángeles' de Calahorra

La Policía Local, reconoce por primera vez en su fiesta, el trabajo de los agentes que salvaron la vida en junio a un conductor infartado y a un vecino atrapado en un incendio tras sufrir un ictus la semana pasada

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:40

La festividad de los Ángeles Custodios ha sido aprovechada por primera vez por la Policía Local de Calahorra para reconocer el trabajo de aquellos agentes ... que a largo de este último año han contribuido a salvar vidas, poniendo a veces en riesgo la suya propia. Así, esta mañana, después del tradicional 'pase de revista' a la plantilla, a cargo de la alcaldesa, Mónica Arceiz; la concejala de Policía, Reyes Zapata y el inspector jefe, Rubén González Somalo, se ha entregado un diploma de felicitación a efectivos que consiguieron reanimar a un conductor infartado el pasado mes de junio y a un calagurritano que precisamente la pasada semana se quedo atrapado en un incendio en su vivienda tras sufrir un ictus. Por el primer suceso, ocurrido el pasado 6 junio y en el que el conductor de 45 años acabó empotrándose con su vehículo contra un local de la calle San Millán, han sido reconocidos los policías a Javier Herreros, Miguel Barrio, Alejandro Sáenz y Raúl Lasota. En la segunda intervención, del pasado 26 de septiembre, se ha destacado la labor de Laura Sáenz, Óscar Díaz, Diego Médel y Sergio Arnedo.

