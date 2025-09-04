La 41 Valvanerada Scout parte este viernes desde la plaza de Vico en Arnedo con 110 participantes Siguiendo la tradición, subirán a la iglesia de San Cosme y San Damián a las 19.00 horas a tomar los saludos de la Virgen de Vico para llevárselos hasta el lunes a la patrona riojana, la de Valvanera

Siempre pendiente de los distintos puentes festivos, el grupo scout Vallaroso celebra su actividad anual más importante en este fin de semana, la Valvanerada Scout, coincidiendo con la celebración este lunes de la patrona arnedana, la Virgen de Vico.

En su cuadragésimo primera edición, esta marcha de cuatro jornadas reunirá a 110 personas desde la tarde de este viernes: los 75 andantes inscritos están convocados desde las 17.30 horas en la plaza Nuestra Señora de Vico para cargar las mochilas en los camiones. Junto a ellos, completan esta edición los equipos de voluntarios y de apoyo gracias a Cruz Roja, Protección Civil, cocina, enfermería, médico y fisio, equipo en ruta, aguadores y el dúo animador Gary-Gary.

Siguiendo la tradición, subirán a la iglesia de San Cosme y San Damián a las 19.00 horas a tomar los saludos de la Virgen de Vico para llevárselos hasta el lunes a la patrona riojana, la de Valvanera. Unos quince minutos después será el corte de cinta y el comienzo de los pasos de esta primera etapa, la única de tarde noche y que llegará a Munilla.

Desde ahí, los andantes llegarán atravesando la sierra riojana; el sábado, a Jalón y el domingo, a Ortigosa, que será el punto de partida a Valvanera el lunes.

