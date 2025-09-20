Los trabajos para reforzar la malla del castillo comenzarán el 29 de septiembre

E. P. Arnedo. Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:50 Comenta Compartir

Los trabajos para colocar una nueva malla que dé estabilidad frente a los desprendimientos a la peña del castillo de Arnedo comenzarán el próximo lunes 29 de septiembre. Es el calendario marcado entre el grupo de gobierno y la empresa adjudicataria, la tarraconense Estabilizaciones Geotalud, en el plan de trabajo de estas obras, aprobado ayer por la junta de gobierno local del Ayuntamiento.

Con una inversión de 312.439,24 euros financiada al 70% por el Gobierno de La Rioja, la previsión es que los trabajos estén concluidos a finales de noviembre. «Son unas obras necesarias para preservar la seguridad de quien transita por esa concurrida zona –valoró ayer la alcaldesa arnedana, Rosa Herce–. Como la peña está retranqueada al inicio de Paseo Constitución, no se prevé ninguna incidencia en el tráfico por los trabajos».