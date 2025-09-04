LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El de estiramientos es uno de los cursos habituales en la oferta del Centro Caja Rioja cada año. L.P.

El Centro Caja Rioja oferta nuevos talleres dentro del ciclo 'Mayores activos' en Arnedo

La entidad presenta trece cursos de octubre a mayo en diferentes temáticas dedicadas al bienestar del cuerpo, a la educación y las artes

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:46

En este septiembre en el que comienzan tantas cosas, el Centro de Fundación Caja Rioja en Arnedo ha abierto la inscripción para los cursos ... y talleres que va a impartir este ejercicio, entre octubre y mayo. Una oferta de trece talleres diferentes que se reparten, como es habitual, en dos bloques principales, las actividades enfocadas al bienestar y cuidado del cuerpo y de la salud y las que se relación con la educación y las artes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

