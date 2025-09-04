El Centro Caja Rioja oferta nuevos talleres dentro del ciclo 'Mayores activos' en Arnedo

En este septiembre en el que comienzan tantas cosas, el Centro de Fundación Caja Rioja en Arnedo ha abierto la inscripción para los cursos ... y talleres que va a impartir este ejercicio, entre octubre y mayo. Una oferta de trece talleres diferentes que se reparten, como es habitual, en dos bloques principales, las actividades enfocadas al bienestar y cuidado del cuerpo y de la salud y las que se relación con la educación y las artes.

Junto a estos dos, un bloque transversal que comparte algunos de los talleres, el nuevo ciclo 'Mayores activos', que busca responder a la realidad y a la demanda cada vez en incremento de la participación de personas en esas franjas de edades en diversas actividades. Así, este apartado va a impartir talleres sobre 'fullbody', de gestión emocional y un taller de teatro para mujeres de la mano del actor arnedano Javier Martínez-Losa siguiendo la estela del éxito cosechados con el proyecto 'Improyayas' en la vecina Calahorra.

Las inscripciones se realizan de forma escalonada. Comenzaron ayer por los ya clásicos de yoga, biodanza y gestión emocional además de la novedad de 'fullbody'. Continúa hoy por otros dos habituales, como los de espalda sana, estiramiento y pilates junto al novedoso en la oferta de entrenamiento de fuerza sin impacto. Continúan mañana con los habituales de escritura y pintura, un nuevo paso en el de hablar en público y la segunda edición del de teatro, con un grupo avanzado los lunes para quienes comenzaron el año pasado y uno de iniciación los miércoles para quienes se adentren en este mundo.

Las inscripciones se han abierto de forma escalonada entre ayer y este viernes para los nuevos y veteranos cursos

También se abre este viernes la inscripción para otro curso novedoso, el de cerámica para niños, adolescentes y mayores, a cargo de Eugenia Sergeeva. En el apartado vinculado con las artes, Nacho Gil de Gómez continuará impartiendo el taller de escritura creativa de Relato Breve para adultos.

Los interesados pueden inscribirse siguiendo ese calendario a través de la web de Fundación Caja Rioja, www.fundacion-cajarioja.es. Además, la responsable del centro arnedano, Laura Pérez –que ayer presentó este programa junto al responsable de Formación de Fundación Caja Rioja, Víctor Iribarren–, presta atención, información y asesoramiento a cualquiera que se acerque a su mostrador con dudas sobre los cursos. Sobre las trece temáticas, serán veintiocho cursos en distintos horarios y días para llegar a todas las edades que los demanden.