Quince emprendedores solicitan en la región la ayuda del 'Ticket Rural'

Dentro del objetivo de crear empleo y asentar población en el medio rural, la Dirección General de Desarrollo Rural de La Rioja, la Asociación ... para el Desarrollo Rural de La Rioja Oriental, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y la Federación de Empresas de La Rioja lanzaban hace unos meses una nueva herramienta: el Ticket Rural. Con ayudas de hasta 15.000 euros que se pueden completar con otras, ya se han recibido quince solicitudes para iniciativas como tiendas y negocios en los sectores de turismo y servicios, sobre todo.

«El Ticket Rural está pensado para dinamizar pequeñas actividades que dan soporte al mundo rural, con requisitos bastante sencillos para atraer a emprendedores y microempresas que no estén dados de alta en el IAE en esa actividad en los tres años anteriores», explicó el director general de Desarrollo Rural del Gobierno riojano, David Martín.

Fue en una jornada que acogió el Centro Fundación Caja Rioja de c para informar sobre esta herramienta a futuros promotores y emprendedores sobre las ayudas incluidas en el programa Leader 2023-2027 y para analizar y evaluar su primera convocatoria. También sirvió para conocer casos de éxito de Asturias, región pionera en esta herramienta.