La jornada evaluó el funcionamiento de esta herramienta. E. P.

Arnedo

Quince emprendedores solicitan en la región la ayuda del 'Ticket Rural'

Fue en una jornada que acogió el Centro Fundación Caja Rioja de Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:15

Dentro del objetivo de crear empleo y asentar población en el medio rural, la Dirección General de Desarrollo Rural de La Rioja, la Asociación ... para el Desarrollo Rural de La Rioja Oriental, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y la Federación de Empresas de La Rioja lanzaban hace unos meses una nueva herramienta: el Ticket Rural. Con ayudas de hasta 15.000 euros que se pueden completar con otras, ya se han recibido quince solicitudes para iniciativas como tiendas y negocios en los sectores de turismo y servicios, sobre todo.

