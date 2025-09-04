Programa de fiestas de Arnedo: más de 200 actos forman el programa

La edil de Festejos y los representantes de las peñas y de Toro en la Calle presentaron ayer el programa.

Ernesto Pascual Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:12 | Actualizado 21:21h. Comenta Compartir

Del estallido que las iniciará a las 12.00 del mediodía del viernes 26 de septiembre a la traca que las despedirá en el anochecer del jueves 2 de octubre, más de 200 oportunidades para el encuentro entre amigos, disfrute entre vecinos e invitados y crear y guardar grandes momentos. Es el número de actos que guarda el programa de las fiestas patronales por San Cosme y San Damián de Arnedo que ayer presentó la edil de Festejos, Sandra Rodríguez, junto a representantes de las peñas y de Toro en la Calle.

«Son más de doscientas actividades gracias a la implicación, esfuerzo y compromiso con las tradiciones de las peñas y asociaciones para elaborar esta programación completa y de calidad que tanto disfrutamos y para la que buscamos cosas y novedades que funcionen y respondan a los distintos gustos y a lo que nos piden los ciudadanos», expuso Rodríguez ponderando también la labor en esas fechas de trabajadores municipales y fuerzas de seguridad.

PRINCIPALES ACTOS Reses bravas A las 9.30 del 28 y 29 de septiembre y 1 de octubre, seguida por otra en el Arnedo Arena; largas a las 10.00 el 30 de septiembre, con toro embolado a las 21.00, y 2 de octubre con la colocación del manto institucional de Arnedo.

Gorgorito Sus aventuras serán a las 11.45 desde el 29 de septiembre al 2 de octubre.

Concierto grande De Seguridad Social; el lunes 29 de septiembre a las 22.30 en avenida Cruz Roja.

Música en la Puerta Munillo Orquesta Zoom el 26 a las 20.15; tributo Estopaos el 28 a las 20.30; Orquesta Capitana el 30 a las 20.30.

Música en la carpa Noche joven el 26 con los pinchadiscos Isi, Mardrax y Darwey de 00.30 a 05.00; tributo Lo mejor del Último el 27 a las 00.45; Nueva Etapa el 28 en doble sesión a las 20.30 y a las 00.30; noche joven el 29 de 00.00 a 04.00 con Isi, Andy e Ipu; tributo La Otra Oreja el 30 a las 00.45; Orquesta Kripton en su debut el 1 al as 00.30.

Pelota. Habrá cuatro tardes en fiestas las del 26, 28 y 30 con el I Masters de Pelota Mano del Cuatro y medio y el 29, con partidos profesionales.

Comida popular El 2 de octubre, con pasacalles desde las 14.00 para comer una paellada en el barrio de La Paz.

Degustaciones Las peñas ofrecerán en sus sedes y en la Puerta Munillo a mediodía y vespertinas en los cuartos.

Fuegos artificiales A las 00.00 del 26 de septiembre y 1 de octubre desde Sendero.

Después del intenso primer día, en el que la calle manda, y de un 27 de septiembre pegado a la tradición con el Rosario de la Aurora y la procesión del Robo de los Santos, pilares de la declaración de estas fiestas como de interés nacional, el resto de jornadas despertarán con las sueltas de reses bravas, tendrán degustaciones y actividades infantiles a mediodía, más gusto por el paladar por las tardes y la música mandará en cada noche en distintos escenarios, también en las peñas.

Las peñas llaman a quedarse en fiestas y a participar para llenar de gente y ambiente cada acto y cada calle

Por su parte, la Tao con 210 socios, La Chispa con 558 y la Lubumbas con un millar han preparado sus programas buscando llegar a todas las edades, dando un especial protagonismo a los niños y jóvenes, a las degustaciones y a las salidas y fiestas nocturnas. Entre ellas, la Tao propone un concurso infantil como el lanzamiento de zapatilla, la Lubumbas recupera la fiesta adolescente en la tarde noche del 28 para chavales de 12 a 15 años y La Chispa contará cada tarde con teatro, concursos o talleres de manualidades.

Por su parte, Toro en la Calle, con 290 socios, impulsa degustaciones durante los encierros, carretones infantiles tras varias de las sueltas y colabora en la feria de festejos menores contactando con las ganaderías.

Con ese programa, las peñas llamaron ayer a los arnedanos a quedarse en fiestas, a los forasteros a visitarlas y a llenar los actos y las calles de ambiente.