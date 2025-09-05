LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arnedo

El IV Pendoneo convierte el casco antiguo este fin de semana en la Rencle Bodegas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:20

La calle San Miguel, en el corazón del casco antiguo de la ciudad, se convierte este fin de semana en la Rencle Bodegas, como la denominaban décadas atrás los arnedanos. Era el lugar donde las bodegas horadadas en la peña abrían sus puertas para dar a probar los primeros vinos. Era ir de pendoneo, siguiendo las llamadas de los pendones que se colgaban en los umbrales para indicar que estaba listo.

Desde esa tradición, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo organiza el Pendoneo por la Rencle Bodegas, que este sábado y domingo vive su cuarta edición con un amplio programa de degustaciones y catas, actuaciones musicales y teatrales, mercado con productos de kilómetro cero, actividades infantiles, etc. que llenará esta zona del casco antiguo de cientos de personas.

Esta edición comenzará con el pasacalles del grupo de bluegrass Dixiemulando a las 11.00 de la mañana del sábado, abriendo las puertas del taller de artesanía y el mercado. A la par, lo harán los calados para que los visite el público o para una cata de chocolate artesano y vino, para el prensado de la uva. A las 12.00 horas comenzará el teatro en la calle con Javier Martínez-Losa dando paso a las actuaciones de La Orquestina Anarco Yeyé a las 13.30 y una tarde de pinchadiscos arnedanos. Será tarde de fiesta hasta entrada la noche.

