Papidze y Sergeeva comparten su mirada sobre el arte en Arnedo

Desde hace tres décadas, el georgiano Zaza Papidze sorprende con su magna pintura desde la ciudad del calzado y enseña a decenas de alumnos ... a plasmar sus anhelos en el lienzo. Desde hace una, la rusa Eugenia Sergeeva se adentra en el mundo de la cerámica. Ambos hacen pareja y tándem creativo como muestran a sus vecinos en la exposición 'Dos mundos, una mirada', en la que unen pintura y cerámica en la sala principal del Centro Fundación Caja Rioja de Arnedo. La obra de Papidze es bien conocida, querida y admirada en la ciudad. Sus inmensas figuras, rotundas formas, colores aguerridos para viajar desde el surrealismo social al expresionismo alegórico. En esta muestra conjunta se descubre ante los vecinos Sergeeva, que se adentró en la cerámica hace una década desde el autoaprendizaje.

Relató en la inauguración de la muestra que llegó a la cerámica casi por casualidad, al encontrarse unos trozos de arcilla y comenzar a trabajarlos y a modelar. Todo desde cero, casi sin conocimientos. Pero ha ganado aprendizaje año a año gracias a lecturas, recibir clases, buscar información en Internet o probar sin miedo a elaborar figuras, vajillas, juguetes... «Es mi refugio», asentía. Desde ahí, este curso Sergeeva se ha incorporado al programa del Centro con talleres de cerámica para niños de 5 a 8 años los martes de 18.00 a 19.00 horas, para los de 9 a 14 los miércoles, a la misma hora, y para resto de edades, los jueves de 18.00 a 20.00 horas.

En su primera exposición, después de haber participado en alguna colectiva, muestra castillos y casas de formas difíciles o imposibles, de ornamentos y texturas inusuales que buscan despertar la imaginación. También vajillas, juguetes o animales. E invita al espectador a detenerse, a mirar despacio y buscar detalles pequeños en cada pieza... a encontrar una nueva mirada. Una búsqueda de sensaciones que completan los cuadros de Zaza Papidze en un encaje de estilos y enfoques artísticos diferentes pero desde la capacidad de crear y transformar.

Los interesados pueden visitar la exposición hasta el 24 de septiembre, en vísperas de las fiestas patronales, en un horario vespertino de lunes a sábado de 18.00 a 21.00 horas.