La muestra conjuga la cerámica de Sergeeva y la pintura de Papidze. E.P.

Papidze y Sergeeva comparten su mirada sobre el arte en Arnedo

La pareja muestra sus enfoques en la pintura y en la cerámica en una exposición en el Centro Fundación Caja Rioja

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:45

Desde hace tres décadas, el georgiano Zaza Papidze sorprende con su magna pintura desde la ciudad del calzado y enseña a decenas de alumnos ... a plasmar sus anhelos en el lienzo. Desde hace una, la rusa Eugenia Sergeeva se adentra en el mundo de la cerámica. Ambos hacen pareja y tándem creativo como muestran a sus vecinos en la exposición 'Dos mundos, una mirada', en la que unen pintura y cerámica en la sala principal del Centro Fundación Caja Rioja de Arnedo. La obra de Papidze es bien conocida, querida y admirada en la ciudad. Sus inmensas figuras, rotundas formas, colores aguerridos para viajar desde el surrealismo social al expresionismo alegórico. En esta muestra conjunta se descubre ante los vecinos Sergeeva, que se adentró en la cerámica hace una década desde el autoaprendizaje.

