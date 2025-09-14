Novex lanza una guía para innovar con rigor en el sector del calzado

Ernesto Pascual Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:29 Comenta Compartir

La innovación es una de esas claves que cualquier persona vinculada al calzado señala como arma fundamental para competir en los mercados internacionales. ¿Pero cómo se innova? Para dar respuesta a esa pregunta, Novex, la actual acepción del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR), ha unido su experiencia y conocimientos en el sector y en la propia innovación con la consultora Let's Flow para elaborar el libro 'Piensa y luego Pisa', que presentan como la primera y exclusiva guía para la innovación en el sector.

«La intención no era crear un libro teórico, sino una guía operativa que pueda usarse en el día a día de cualquier empresa que desee transformar su forma de innovar. Y así ha sido», expone Novex en una nota de prensa tras la presentación de esta publicación celebrada en Milán, en el Micam, la feria europea más importante del calzado.

Para ello, el libro muestra más de una veintena de flujos de trabajo, una serie de secuencias de las tareas a realizar para llegar al objetivo de la innovación desde la eficiencia y la huida de los errores. Y organizados sobre diferentes escenarios de aplicación, tal y como informa Novex: desde la mejora de procesos internos y la revisión estratégica anual hasta el desarrollo de nuevos productos, la detección de retos no evidentes o la exploración de nichos de mercado.

Cada ejemplo cuenta con la exposición de herramientas, dinámicas, consejos y estructuras de sesión que tanto Novex como Let's Flow han apuntado para que sean utilizadas directamente por equipos multidisciplinares en las empresas. Y, además, indica que sin necesidad de grandes inversiones ni conocimientos técnicos previos. «Múltiples marcas muy prestigiosas de las industrias de la moda y el calzado aparecen como casos de éxito pioneros de aplicación de esta metodología que hace único a este libro», afirma Novex.

Con la participación en la presentación en Milán de empresarios de las principales marcas, Novex valora los aplausos que le dedican los profesionales que ya lo han hojeado, ponderando su lectura inspiradora; que sea un manual para innovar de forma seria, rigurosa y divertida a la vez; una herramienta para salir de la inercia, romper patrones obsoletos y trabajar de manera creativa, con foco y resultados.