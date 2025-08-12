Juventud ofrece tres alternativas para conciliar las vacaciones del 1 al 5 de septiembre

En julio y agosto cuentan con la Escuela de Verano. Pero queda una semana colgada a primeros de septiembre antes de que comience el ... curso. Para dar respuesta y completar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares, el área de Juventud del Ayuntamiento de Arnedo ha lanzado tres propuestas a las familias arnedanas: una semana de multiaventura dirigida a niños de 4 a 11 años y dos cursos sobre tecnologías, uno para de 9 a 12 y otro para de 12 a 16 años.

Gratuitas las tres opciones que se desarrollarán en las mañanas del 1 al 5 de septiembre, la inscripción comienza hoy, tanto 'on line' en el apartado Conecta de la página web como en el centro joven, donde las familias han de ir a validar la autorización para la actividad 'Desafío en equipo'. Con 150 plazas para niños de 1º de Infantil a 6º de Primaria, se desarrollará con juegos de aventura, orientación, bolas hinchables gigantes, etc. en el parque del Cidacos. «Financiado por el Plan Corresponsables, el objetivo es facilitar la concialiación familiar y ofrecer una alternativa de ocio y saludable para que los niños aprendan y compartan repartidos por grupos de edad aventuras en corresponsabilidad», explicó ayer la edil de Juventud, Sandra Rodríguez.

Dentro del programa La Rioja Rural Conecta, los cursos de tecnologías tendrán lugar en el centro joven, en dos turnos de 10.00 a 11.30 y de 12.00 a 13.30. Para los chicos de 9 a 12 años, aprenderán a crear videojuegos y animaciones desde cero; para los de 13 a 16, aprenderán a usar la IA de una manera responsable.