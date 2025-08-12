LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los niños de la Escuela de Verano recibieron ayer la visita en el parque del Cidacos de las representantes municipales. E. P
Arnedo

Juventud ofrece tres alternativas para conciliar las vacaciones del 1 al 5 de septiembre

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 12 de agosto 2025, 07:41

En julio y agosto cuentan con la Escuela de Verano. Pero queda una semana colgada a primeros de septiembre antes de que comience el ... curso. Para dar respuesta y completar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares, el área de Juventud del Ayuntamiento de Arnedo ha lanzado tres propuestas a las familias arnedanas: una semana de multiaventura dirigida a niños de 4 a 11 años y dos cursos sobre tecnologías, uno para de 9 a 12 y otro para de 12 a 16 años.

