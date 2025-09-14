LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arnedo

Juventud abre mañana la matrícula para la ludoteca Quinquiribillo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:19

El área de Juventud abre este lunes la inscripción para el nuevo curso 2025-2026 de la ludoteca municipal Quinquiribillo, un servicio que está dirigido a niños que cursan desde 1º de Infantil hasta 3º de Primaria, los nacidos entre 2017 y 2022.

Las familias interesadas pueden inscribirse desde mañana tanto en la web del Ayuntamiento, www.arnedo.com, como de forma presencial en la Oficina Local de Juventud en horario de 09.30 a 15.30. Con plazas limitadas, el precio de la matrícula es de 80 euros al año, con un 10% de descuento a familias numerosas.

Con inicio el 16 de octubre y hasta el 5 de junio, ofrecerá sus actividades de 16.30 a 19.30 horas, repartiendo a los niños en dos turnos de hora y media, lunes y miércoles uno y martes y jueves otro, y los viernes alternos.

