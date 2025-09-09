El IES Celso Díaz homenajea a tres profesores jubilados con un ciclo de charlas

Con motivo de la jubilación de tres de sus profesores de los de toda la vida, el instituto Celso Díaz de Arnedo ha organizado ... la Semana Excelsa, tres conferencias que comienzan hoy como homenaje a la docencia.

Con cita a las 19.00 cada tarde en la Casa de Cultura, José Antonio Zapata Abad hablará hoy sobre 'Valores matemáticos, el valor de las matemáticas', rama que defendió en el centro Dolores Zapata. Mañana será Kevin Las Heras Zapata, exalumno del centro, el que se adentrará en 'Terapias avanzadas y medicina personalizada, el futuro de nuestra salud', como guiño a quien a su profesor de Biología Manolo Abaurrea.

La tercera cita es este jueves con 'Un recorrido por la novela histórica: imaginación, memoria y pasado', por Roberto Pastor Cristóbal, amigo y colega del de Historia, Juan Manuel Medrano.