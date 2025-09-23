El gimnasio del parque del Cidacos de Arnedo incorpora máquinas para personas en sillas de ruedas

El área de Deportes ha trabajado esta instalación de la mano de los usuarios de AMAC.

Ernesto Pascual Martes, 23 de septiembre 2025, 08:29

El gimnasio al aire libre del parque del Cidacos de Arnedo ya es para todos. Con una inversión de 8.500 euros, el Ayuntamiento de Arnedo ha instalado en esta zona tan concurrida dos máquinas para el uso con silla de ruedas para ejercitar pectorales y bíceps y una mesa de pimpón también adaptada.

«Ninguno de los aparatos que había estaban adaptados, por lo que hemos incorporado estos después de consultar con la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca (AMAC) y con algún usuario para conocer la necesidad real que había –explica la edil de Deportes, Violeta González–. No queremos que haya ninguna pega para hacer deporte, que es bueno para la salud de todos».

Por un lado, las máquinas de pectorales y bíceps han tenido un coste de 3.103,30 euros, con una subvención del 67,77% del importe por el Gobierno de La Rioja, tras solicitarlo a través de una convocatoria destinada a equipamiento deportivo. Por otro, el Ayuntamiento ha destinado 5.360,30 euros para adquirir las dos mesas de pimpón antivandálicas, con red metálica, que pueden ser utilizadas por cualquier usuario, además de por los deportistas en sillas de ruedas pues cumplen con la altura indicada y están homologadas. «La iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento es correcta y muy buena para la salud del discapacitado, para que puedan trabajar su musculación en el parque y al aire libre», agradece el presidente de AMAC, José Antonio Sáenz de Tejada.

El objetivo del Consistorio es ofrecer un lugar para hacer deporte y que sea un espacio común para todas las personas

Además del aspecto deportivo, el Ayuntamiento se marca con la incorporación de dos aparatos más a la instalación que el gimnasio al aire libre del Cidacos se convierta en un espacio común donde todos practiquen deporte, siendo los discapacitados uno más entre el resto.

«Es una muy buena idea para trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad, un sitio en el que compartimos personas con y sin discapacidad», aplaude Mayte Quiñones, desde AMAC.

