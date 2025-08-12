La calagurritana Ainhoa Virto anunciará las fiestas de Arnedo con un cartel en acuarela

En algunos lugares es el cohete anunciador, en otros el chupinazo... Sólo en Arnedo se conoce como 'la bomba' a ese momento tan esperado ... y mágico como el inicio de las fiestas patronales. En la ciudad del calzado, cada 26 de septiembre a las 12.00 del mediodía desde la balconada del Ayuntamiento con miles de personas expectantes y felices en la plaza Nuestra Señora de Vico. A esa singularidad le ha querido dar protagonismo la calagurritana Ainhoa Virto Escudero, que ha ganado el concurso para elegir el cartel anunciador de las fiestas convocado por el área de Cultura del Ayuntamiento arnedano.

«La idea principal es darle importancia a los santos, que son sobre quienes giran las fiestas, y a la bomba, que sólo se llama así en Arnedo», explicaba en la mañana de ayer esta calagurritana empleada de banca mientras observaba el cartel junto a la edil de Cultura del Consistorio, Chus Zapata. Una obra que, con toda la intención, se bautiza 'La bomba' y ha merecido un premio económico de 900 euros.

En el cartel, elaborado en acuarela, destaca como capa el reloj del edificio consistorial marcando las 12.00 horas, el momento que todo los arnedanos y sus invitados anhelan llegue cada 26 de septiembre. «Ahí comienza todo lo que conllevan las fiestas y lo que contiene el cartel: actividades para los niños (representada con un carricoche), la música, el mundo taurino tan importante en Arnedo, resalta la iglesia de los santos Cosme y Damián... y todo ello con mucho colorido tal y como es el ambiente», describía Virto.

La composición da protagonismo al reloj a las 12.00 del mediodía, momento en el que estallará la 'bomba'

Después de plasmarlo en acuarela, Virto le realizó el tratamiento digital adecuado, tal y como indican las bases del certamen, además de incluir la frase requerida de 'Arnedo. Fiestas de San Cosme y San Damián. 26 de septiembre al 2 de octubre de 2025. Fiestas declaradas de interés turístico nacional'. Así se resaltan como en varias capas que se superponen y comparten protagonismo las imágenes de los santos, de un toro, de unas flores... «La composición me va surgiendo a medida que cojo y avanzo con el rotulador y la acuarela –describía sobre su trabajo la autora–. Busco composiciones bonitas que contengan varios elementos del tema que trato, desde elementos que querían que aparecieran en el cartel y que van surgiendo».

Anunciado su cartel como el ganador entre los trece participantes llegados de distintos puntos del país, Virto se mostraba «muy contenta» por ganar por primera vez en Arnedo. Además, ha merecido otros como el segundo premio en el cartel de las fiestas calagurritanas en 2024 con 'Corre que te lo pierdes', el cartel de las fiestas de invierno de este año, el de cómic contra la violencia de género organizado en 2019 por el Ayuntamiento vecino... Y el diseño de la pasarela de la Semana de la Verdura, confeccionado con 6.000 perlas de resina que guardaban en su interior distintas variedades de verduras deshidratadas.

Con la alegría de que su diseño anuncie las patronales arnedanas, Virto sonrió al comentar que, por supuesto, visitará y compartirá las fiestas. «Tengo muy bueno amigos, siempre vengo, compañeros de trabajo que me animan a visitarles...», explicó.

Satisfecha se mostró también la edil de Cultura por el aumento de participación, hasta trece obras, después de que el pasado año recibiera únicamente tres. «Influyó que cambiamos las fechas de la convocatoria. Ahora ha mejorado la participación», asintió Chus Zapata.

No sólo fue Virto la premiada ayer. Para incentivar la participación, el Ayuntamiento premia con dos entradas para un espectáculo del Teatro Cervantes a quienes emitan su voto particular: entre los 611 que lo hicieron de modo en línea, el ganador de las entradas ha sido Alfredo Pérez Garrido; entre los 80 de forma presencial, fueron para Laura Orío Díaz.