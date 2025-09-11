LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Justo Rodríguez
Villarroya

Las fiestas de Acción de Gracias celebran los 40 años de Amigos de Villarroya

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:23

Las fiestas de Acción de Gracias de Villarroya van a tener un sentido especial en este 2025: van a servir para celebrar los 40 años de la Asociación de Amigos de Villarroya, impulsora, en colaboración con el Ayuntamiento, de la rehabilitación de la villa tras la amenaza de la despoblación en décadas pasadas.

«Cuarenta años en los que hemos mantenido nuestras señas de identidad villaroyana, hemos conservado nuestras raíces, desarrollado importantes proyectos en el pueblo y en el entorno con la participación de todos y seguimos manteniendo la antorcha encendida para que haya vida en el presente y en el futuro en Villarroya», valora la asociación en la carta para invitar a todos a los actos organizados, que comenzarán este sábado con el cohete a las 13.00 horas.

En esa tarde, habrá desfile de moda villarroyana en la plaza de la iglesia a las 17.30, una conferencia sobre estos 40 años en la iglesia a las 19.00, música y cena de hermandad a las 20.30.

Tras la velada musical, este domingo despertará con una exposición de carteles de los 40 años de la asociación en el horno, junto a chocolate con bizcochos, pasacalles y gaitas. A las 11.30 comenzarán unas olimpiadas rurales para luego tener procesión y misa a las 13.30, con sorteo de un jamón a las 14.00.

