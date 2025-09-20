Cultura continúa con la apuesta del cine infantil hoy en el Cervantes

E. P. Arnedo. Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:50 Comenta Compartir

Desde el final de la pasada temporada, y continúa en el inicio de esta, el área de Cultura del Ayuntamiento de Arnedo está probando la aceptación de la programación de cine infantil comercial en el Teatro Cervantes durante los fines de semana, en especial en las tardes de los sábados.

Con ese objetivo, su pantalla proyecta esta tarde, desde las 19.00 horas, la cuarta película de la saga de animación 'Cómo entrenar a tu dragón' (2025), dirigida por Dean DeBlois, con una entrada para el público general a 6 euros y de 5 para los menores de 8 años.