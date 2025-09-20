LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arnedo

Cultura continúa con la apuesta del cine infantil hoy en el Cervantes

E. P.

Arnedo.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:50

Desde el final de la pasada temporada, y continúa en el inicio de esta, el área de Cultura del Ayuntamiento de Arnedo está probando la aceptación de la programación de cine infantil comercial en el Teatro Cervantes durante los fines de semana, en especial en las tardes de los sábados.

Con ese objetivo, su pantalla proyecta esta tarde, desde las 19.00 horas, la cuarta película de la saga de animación 'Cómo entrenar a tu dragón' (2025), dirigida por Dean DeBlois, con una entrada para el público general a 6 euros y de 5 para los menores de 8 años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  2. 2 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  3. 3 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo
  4. 4

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  5. 5

    El alguacil, guardián de calles y memorias
  6. 6

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  7. 7 La Rioja mantiene su reivindicación de las Glosas para la exposición de San Millán
  8. 8

    Las infracciones cometidas por menores extranjeros en La Rioja caen casi a la mitad en diez años
  9. 9 Escarlett ya es persona: la jueza de la dana ordena inscribir en el Registro Civil a la víctima 229
  10. 10 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cultura continúa con la apuesta del cine infantil hoy en el Cervantes