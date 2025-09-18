La peña La Chispa convoca el concurso fotográfico sobre las fiestas de Arnedo
Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:45
La peña La Chispa ha convocado la octava edición de su Concurso fotográfico Fiestas de San Cosme y San Damián de Arnedo 2025, ... que reunirá las mejores imágenes presentadas en una exposición en su local o en sus redes sociales, además de entregar un primer premio.
Con un máximo de cinco fotografías por participante, los interesados podrán enviarlas entre el 26 de septiembre y el 26 de octubre al correo electrónico lachispadearnedo@gmail.com o al número de WhatsApp 688797275, acompañadas en ambos casos del asunto «concurso fotográfico».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.