Fiestas de Arnedo, en una imagen de archivo. Ernesto Pascual

La peña La Chispa convoca el concurso fotográfico sobre las fiestas de Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:45

La peña La Chispa ha convocado la octava edición de su Concurso fotográfico Fiestas de San Cosme y San Damián de Arnedo 2025, ... que reunirá las mejores imágenes presentadas en una exposición en su local o en sus redes sociales, además de entregar un primer premio.

