Una comedia, una cita con Yllana y el monólogo de Rodríguez, al teatro

Viernes, 5 de septiembre 2025

Después de tomarse las vacaciones de verano, unas semanas que siempre aprovecha para ponerse al día en mantenimiento, revisiones e instalaciones, el Teatro Cervantes vuelve a la agenda cultural arnedana en este mes de septiembre. Y, por supuesto, como el resto de sus vecinos, se apunta a las fiestas patronales por San Cosme y San Damián con cuatro citas: acogerá el siempre emocionante pregón y acto de proclamación de las representantes de la juventud arnedana a las 20.30 horas de la velada del 25 y hará reír el sábado 27 con la comedia 'Remátame otra vez', con la producción antimilitarista de Yllana 'War Baby' el 28 y el martes 30 con el monólogo del actor Santi Rodríguez titulado '¿Nos damos un viaje?', todas a las 21.30 horas.

«Intentamos que los espectáculos en fiestas sean de humor, compaginando de todo, como teatro al uso, una cita con el público fiel de Yllana y un monólogo para atraer público más joven», presentó ayer la edil de Cultura del Ayuntamiento de Arnedo, Chus Zapata.

Las entradas estarán a la venta desde el jueves próximo por 5 euros para el pregón y acto de proclamación, que se expedirán sólo en taquilla; también por Internet estarán a la venta por 17 para la comedia, 15 para Yllana y otro tanto para el monólogo.

Antes de que las fiestas despidan septiembre, el Cervantes levantará el telón a la nueva temporada con cuatro citas con el cine: el domingo 14 a las 19.00 horas con cine familiar con 'Los 4 Fantásticos: primeros pasos; el jueves 18, la proyección de los Cursos de Verano 'Justicia artificial a las 19.30; volverá el cine infantil y familiar el sábado 20 a las 19.00 con 'Cómo entrenar a tu dragón'; y el comercial el domingo a las 19.30 con 'Tres amigas'.