LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arnedo

Calzados FAL renueva la imagen corporativa con el lanzamiento de Chiruca 2.0

La firma referente en calzado de montaña y aire libre lanzará esta imagen con una campaña publicitaria que estrenará este lunes

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:58

En el renacer que encarnó tras el incendio que en la madrugada del 1 de diciembre de 2023 calcinó sus instalaciones en el polígono El Raposal de Arnedo , Calzados FAL presentó ayer la nueva identidad corporativa de su marca Chiruca, la imagen de la nueva Chiruca 2.0.

La firma referente en calzado de montaña y aire libre lanzará esta imagen con una campaña publicitaria que estrenará este lunes en medios nacionales y plataformas digitales con el objetivo de «incrementar la notoriedad y el recuerdo de marca», subrayando que sabe reponerse a las adversidades y es «símbolo de confianza y calidad», como expone.

La nueva identidad se basa en lo que Chiruca afirma como virtudes que le ha convertido en icono para los amantes de la montaña: la autenticidad; la resistencia en desafíos en las alturas y frente a las adversidades: y la comunidad, que une a senderistas, peregrinos y aventureros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  3. 3

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  4. 4 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  5. 5 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  6. 6 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  7. 7

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  8. 8

    St. Gottard se despide medio siglo después de la calle Grande
  9. 9

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico
  10. 10

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Calzados FAL renueva la imagen corporativa con el lanzamiento de Chiruca 2.0

Calzados FAL renueva la imagen corporativa con el lanzamiento de Chiruca 2.0