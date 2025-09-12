Calzados FAL renueva la imagen corporativa con el lanzamiento de Chiruca 2.0

Ernesto Pascual Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:58 Comenta Compartir

En el renacer que encarnó tras el incendio que en la madrugada del 1 de diciembre de 2023 calcinó sus instalaciones en el polígono El Raposal de Arnedo , Calzados FAL presentó ayer la nueva identidad corporativa de su marca Chiruca, la imagen de la nueva Chiruca 2.0.

La firma referente en calzado de montaña y aire libre lanzará esta imagen con una campaña publicitaria que estrenará este lunes en medios nacionales y plataformas digitales con el objetivo de «incrementar la notoriedad y el recuerdo de marca», subrayando que sabe reponerse a las adversidades y es «símbolo de confianza y calidad», como expone.

La nueva identidad se basa en lo que Chiruca afirma como virtudes que le ha convertido en icono para los amantes de la montaña: la autenticidad; la resistencia en desafíos en las alturas y frente a las adversidades: y la comunidad, que une a senderistas, peregrinos y aventureros.

