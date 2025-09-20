LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Representantes del grupo de gobierno, ayer con vecinos y con el autor de la gigantografía. E. P.
Arnedo

La brigada acondiciona un lugar de encuentro en la calle Manantial de Arnedo

El espacio incorpora una gigantografía dedicada al pasado vitivinícola y la costumbre del pendoneo por la Rencle Bodegas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:50

En las últimas semanas, las diversas secciones de la brigada municipal de obras han convertido tres solares en la calle Manantial, del casco antiguo, en un espacio de esparcimiento. Y en la mañana de ayer mostró plenamente su objetivo de ser lugar de encuentro: acudieron representantes municipales a darlo por inaugurado y al acto se acercaron un buen puñado de vecinos para compartir sombra, charla y felicitaciones. «De cómo estaba a cómo está, es una maravilla cómo ha quedado», sonreía Chus, una vecina de toda la vida.

Mediante la fórmula del comodato, por la que propietarios ceden al Ayuntamiento por 5 años sus solares para darles uso público a cambio de ahorrarse el pago del IBI, el Ayuntamiento ha contado con dos parcelas de 105 metros cuadrados aportadas por María Martínez-Losa Pérez y José Antonio Ruiz. A ellas ha sumado los 63 m² que ha dejado el derribo de una vivienda abandonada acometido por el Ayuntamiento para evitar el peligro en la zona.

Desde ese terreno, la brigada ha pavimentado, ha acondicionado bancos y jardineras para acotar el espacio peatonal del tráfico y ha plantado una morera, con recuerdo de sus amigas a la vecina Chelo Pérez del Rincón y un laurel que María amadrinará por su hermana Yolanda. «No sabíamos qué hacer con el solar y el trabajo del Ayuntamiento ha sido espectacular», sonrió ayer.

La actuación ha sido posible gracias a la cesión de los solares al Ayuntamiento por parte de los propietarios

Además, el espacio incorpora una nueva gigantografía al mapa urbano, dedicada al pasado vitivinícola de la ciudad y a la tradición del pendoneo por la Rencle Bodegas, aquella costumbre de visitar las cuevas para probar los primeros vinos. Realizada por Carlos López, ocupa 110 m² en dos fachadas y fue elaborada durante una semana mostrando las cuevas con los pendones colgadas, como estaban hace décadas, con vecinos que se encuentran, niños que juegan...

