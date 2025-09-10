LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Partido Popular señalaba días atrás zonas en mal estado del campo. PP
Arnedo

El Ayuntamiento redactará un proyecto integral para mejorar el campo de Sendero

La alcaldesa responde al PP que no se va a gastar dinero en actuaciones ahora «que pueden deshacerse después»

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:19

Ante las críticas lanzadas por el Partido Popular por las deficiencias que presenta el campo de fútbol de Sendero de Arnedo ante el inicio de la liga en Tercera y la celebración este fin de semana del Torneo Internacional Arnedo Cup, la alcaldesa, Rosa Herce, ha aclarado que el Ayuntamiento arnedano está trabajando en un proyecto de envergadura de mejora de las instalaciones.

«Partes de Sendero están obsoletas y necesitan una remodelación, como venimos tratando en reuniones con el Club Deportivo Arnedo y el Arnedo Cup desde abril. Pero requiere redactar un proyecto, ver las necesidades y deficiencias, calcular los costes...», explica Herce, lamentando que el PP «engaña a la ciudadanía con sus quejas porque tiene toda la información sobre estos trabajos».

Mientras llega ese proyecto integral, el Ayuntamiento ha ejecutado en los últimos meses «lo que se podía en poco tiempo y sin grandes partidas que requieren presupuesto», como explica Herce. Así, sobre un informe del técnico de Deportes del 24 de julio con las deficiencias del campo municipal, el Ayuntamiento ha destinado 8.409 euros al mantenimiento y a un tratamiento extra del césped, ha asegurado y pintado un pozo y su bomba de agua, ha acondicionado la taquilla, la brigada ha reparado parte del vallado perimetral y saneado zonas del terreno...

El grupo de gobierno defiende que este verano ha asumido las pequeñas obras que ha podido por plazos y presupuesto

Lamentan los populares que la zona de paso y el espacio entre el césped y la grada se encuentran en estado lamentable, al igual que los asientos de hormigón del perímetro, muchos resquebrajados y en mal estado. «No se va a actuar en el vallado hasta que se sepa si se desplaza o no para dar espacio a otras posibilidades deportivas –responde al respecto Herce, dejando entrever la opción de una pista de atletismo barajada desde hace lustros–. No vamos a hacer ahora para deshacer después y gastar innecesariamente el dinero de todos».

