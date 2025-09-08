LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los arnedanos honran a la Virgen de Vico

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:14

Después de vestirla de flores en la ofrenda a la que acudieron cientos de vecinos, colectivos y también representantes del Ayuntamiento, los arnedanos honraron este lunes a su patrona, la Virgen de Vico. Fue con una misa solemne en la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián en la que participó el agustino recoleto arnedano Manuel Herrero, eucaristía seguida por una participada procesión con la imagen de la patrona por las calles del centro de la ciudad del calzado. Fue el colofón a unos días de novena, en los que la parroquia ha adoptado el lema jubilar 'Virgen de Vico, peregrina de esperanza 2025' y en la que llamó a los fieles a acudir y donar leche para que después Cáritas pueda repartirla y entregarla a los vecinos más necesitados de la ciudad.

