Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente el cierre responde a motivos de prevención mientras prosigue la investigación epidemiológica

Salud Pública ha ordenado la suspensión temporal de la actividad de un establecimiento en Arnedo tras detectarse un brote de intoxicación alimentaria.

Según han confirmado fuentes oficiales, el cierre responde a motivos de prevención mientras prosigue la investigación epidemiológica que trata de determinar el origen del foco.

Hasta el momento, se han contabilizado 19 personas afectadas, todas ellas vinculadas al consumo en este local. La evolución de los casos y el alcance del brote siguen bajo seguimiento de las autoridades sanitarias.

Salud Pública mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas medidas en función de los resultados que se obtengan.

