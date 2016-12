Aznar renuncia a la presidencia de honor del PP

Jjjj, vamos me parto y si no es porque es un cargo del que no le podía echar su PPartido, hace lustros que lo hubiesen mandado a freir esparragos sus "compañeros" de PPartido. Menudo regalazo que les ha hecho a muchos de los actuales "dirigentes" y compaeros, que tienen cargo y mano en los presupuestos del Estado, todavía oigo las botellas de cava!!!

No le gustará lo que hay ahora en el PP pero ese es el PP que dejó . La corrupción en Madrid y Valencia no provienen de la época de Rajoy, la falta de empatía social no empezó con Rajoy, la burbuja inmobiliaria no empezó con Rajoy, los contratos basuras no empezaron con Rajoy, la prepotencia no nació en la época de Rajoy, etc. El PP no cambio después de que se fuera, el PP permaneció igual solo que con distintas caras.





Su herencia consistió en facilitar que un mediocre como Zapatero llegará a presidente (gracias a la pésima gestión del 11M que fue de verguenza nacional o de su empeño en Irak que ahora pagamos las consecuencias) y dejar a un lider de oposición igual de mediocre. Y aún peor, lo que parecía que había hecho bien, la economía, tenía mucho de humo. Ladrillazo, especulación, vender empresa pública a amiguetes como telefonica y Villalonga, favorecer monopolios, sueldos congelados durante años de bonanza (no hablo solo de funcionarios), deslocalización de empresas, etc. Sus medidas económicas fueron pan para hoy, hambre para mañana. Zapatero por desgracia no tenía imaginación y solo continuó políticas económicas nefastas (aunque lo de abrir el grifo del endeudamiento en las CCAA fue culpa exclusiva de ZP ).





Solo es un mesianico que se cree en poder de la verdad y todavía no le he visto reflexionar sobre si ha cometido errores, nunca los reconoce.