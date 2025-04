«El intrusismo es un problema; no sabes quién te está atendiendo»

Lunes, 14 de abril 2025, 13:50 Compartir

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de La Rioja se constituyó en octubre de 2019. En la actualidad, cuenta con 41 colegiados. Contrariamente a lo que sucede con el resto de profesiones sanitarias, la relacionada con la dietética y nutrición carece de este requisito preceptivo para desempeñar sus funciones. No obstante, su presidenta, Raquel Fernández, afirma que «queremos luchar para conseguir la colegiación obligatoria».

Igualmente, aclara que el papel del dietista-nutricionista va mucho más allá de la elaboración de dietas para la pérdida de peso. «Al final tenemos muchas funciones en diferentes patologías; de hecho, ahora que vamos a entrar a prestar servicios en Atención Primaria, vamos a trabajar con pacientes con patología renal, con celiaquía, alergias e intolerancias y abordaremos patologías digestivas diversas».

Todo ello con el objetivo de acometer una labor más preventiva, porque con una nutrición adecuada «podemos evitar ingresos, brotes o recaídas y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los pacientes».

Por ejemplo, con pacientes renales «tenemos que tener en cuenta los nutrientes que hay que controlar, que irá en función del grado de insuficiencia, si están en diálisis, etc.» y con pacientes con obesidad «vamos a trabajar en grupos para hacer una educación alimentaria que les dé soporte».

Raquel Fernández cree que «nos falta educación en nutrición. Tenemos tantísima información, que muchas veces ya no sabemos a quién hacer caso».

Es, por ello, necesario una labor multidisciplinar, donde los médicos deriven a estos pacientes. «Es un trabajo en equipo; también vamos a trabajar codo con codo con psicólogos, que también se han incorporado a Atención Primaria».

Atención Primaria

Precisamente, desde la constitución del Colegio se había estado persiguiendo la incorporación del dietista-nutricionista a la sanidad pública, tanto en Primaria como en Atención Hospitalaria, un objetivo que acaban de conseguir. En principio, cuatro profesionales del Colegio van a formar parte de este programa que ya empieza a funcionar en Rioja Media –en el centro de salud de La Villanueva– y se espera que para el verano pueda desarrollarse tanto en Rioja Alta (Haro) como en Rioja Baja (Calahorra). «Confiamos en que esto sea el comienzo, porque somos conscientes de que cuatro personas no son suficientes para atender a toda la población riojana», admite. Porque lo principal para ella es «darle una mejor atención al paciente».

Uno de los principales problemas que observan es «el intrusismo, no solo en redes sociales». Porque por el hecho de que la colegiación no sea algo obligatorio «hay veces que no sabes quién te está atendiendo». Lamenta que estén llegando mensajes desactualizados. «Muchas veces llegan en un formato muy dictatorial, como de castigo, y muy negativo; en lugar de querer ayudar a una persona». Y pone el ejemplo de las patologías digestivas. «Todo el mundo habla del SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado), de la inflamación, pero con frecuencia ni sabemos de qué se está hablando realmente». Por ello ve tan importante empezar a trabajar en Atención Primaria.

Y para ello se han establecido una serie de criterios que los pacientes deberán cumplir para que el médico los derive a las consultas del dietista-nutricionista. «En estos nuevos servicios que vamos a prestar se incluye también la revisión de protocolos, la formación o la realización de seminarios con otros profesionales», comenta Raquel Fernández.

«A la gente aún le cuesta confiar en nosotros» El perfil del dietista-nutricionista es bastante joven y, en este sentido, Raquel Fernández considera que a mucha gente «aún les cuesta confiar en nosotros. La credibilidad que puedan tener profesionales ya con cierta edad, aún no la tenemos. Pero espero que a medida que pasen los años nos hagamos respetar en este sentido». Porque recuerda que los estudios de Nutrición Humana y Dietética, como carrera universitaria, llevan funcionando apenas 27 años. Lamenta, por ello, que «nos quedamos mucho con el que 'esto toda la vida se ha hecho así', pero la nutrición es una ciencia que va evolucionando a pasos agigantados». Y todo ello implica una formación constante en esta área. «Estamos continuamente actualizándonos; pedimos a la población en general que se abran al cambio».