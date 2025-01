Un desconocido agente químico causa decenas de bajas en los laboratorios del Hospital de Toledo

Un desconocido y misterioso agente químico campa a sus anchas desde hace semanas en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo. Decenas de trabajadores de este centro sanitario han obtenido la baja laboral por presentar síntomas derivados de una intoxicación cuyo origen investiga la dirección ... del hospital.

Náuseas, irritación de ojos y garganta, sequedad nasal, afonía, eccemas en la piel, dolor de cabeza y malestar general son los síntomas más habituales entre quienes trabajan en estos laboratorios. La situación, que afecta a los laboratorios de Anatomía Patológica, Microbiología, Hematología y Bioquímica, se prolonga en el tiempo y ha agotado la paciencia de estos empleados que, incluso, han llegado a pedir el cierre temporal de estas áreas. «Se han producido incidencias relacionadas con la extracción de campanas, climatización y ventilación en estos servicios», explica José Ángel Díaz, delegado de Prevención de CC.OO. en el Área Sanitaria de Toledo.

En su opinión, sería necesario «medir más contaminantes de los que se han medido porque el problema ambiental continúa en los laboratorios al no haberse realizado ningún tipo de actuación correctora». A la denuncia de este problema se ha sumado UGT. Según Inés Pedreño, responsable de Sanidad Pública de este sindicato en Toledo, los síntomas que sufren los trabajadores de los laboratorios «se han extendido al servicio de transfusiones del Banco de Sangre, lo que nos hace pensar que los riesgos, lejos de aminorar, se están extendiendo».

Ayuda de laboratorios externos

Los sindicatos también lamentan que los afectados no están siendo atendidos por su mutua sino derivados a las Urgencias del propio hospital porque su patología no se considera accidente laboral. Desde la dirección del centro aseguran que se han realizado diferentes mediciones de agentes químicos sin que ninguno de ellos haya aclarado el origen del problema. «Hemos contactado con laboratorios externos para seguir haciendo exámenes del aire y esperamos tener el problema resuelto en un par de semanas», aclara Miguel Ull Barbat, responsable del Servicio de Riesgos Laborales del hospital, que no oculta su preocupación por lo que está ocurriendo.