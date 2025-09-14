LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los Bomberos hallan un cuerpo sin vida bajo los escombros de la explosión del bar en Vallecas

Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas

Entre los 25 heridos en el incidente ocurrido el sábado por la tarde, hay tres en estado grave

EP

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:44

Los Bomberos de Madrid han hallado el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión que se produjo este sábado en un bar en el distrito de Puente de Vallecas y cuya detonación también afectó al edificio de viviendas ubicado encima del local.

Emergencias Madrid ha informado este domingo de que a los 25 heridos hay que sumar una víctima mortal, después de que una nueva búsqueda de los Bomberos junto a la unidad canina de la Policía encontrara los restos de un hombre.

Una psicóloga de SAMUR-Protección Civil ha atendido a los familiares de la víctima mortal.

El suceso se produjo en el bar Mis Tesoros de la calle Manuel Maroto, situado en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas. Entre los heridos, hay tres en estado grave y dos potencialmente graves.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  2. 2 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  3. 3

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  4. 4

    Un informe de la Clínica Jurídica de la UR considera ilegal prohibir el velo
  5. 5

    Comienza la urbanización de Pedregales Este con las obras en Garcilaso de la Vega
  6. 6 Un herido grave en una trifulca en Arrúbal
  7. 7 Logroño exhibe más de un centenar de Seat históricos
  8. 8 Las obras en la Glorieta de Logroño conllevarán cortes de tráfico de 15 al 18 de septiembre
  9. 9 Una iniciativa ciudadana recoge firmas para que el Mantible vuelva a cruzar el Ebro entre El Cortijo y Laserna
  10. 10

    La Abuela Encarna: un guiño a las cocinas riojana y valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas

Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas