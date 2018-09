Lara la lía más parda Templos perdidos en la selva peruana. El mejor título de la saga llega para cerrar una nueva trilogía de una Lara Croft en constante evolución JUANAN SALAZAR Logroño Viernes, 28 septiembre 2018, 11:39

Pocos personajes de ficción han sido capaces de instalarse en la cultura popular de forma tan repentina y duradera como el que nos ocupa. Y menos aún han podido conseguirlo directamente desde el mundo del videojuego, sin pasar primero por el cine, la televisión o el cómic. Hay contados casos. Uno de ellos es, desde luego, Lara Croft.

La intrépida arqueóloga ha protagonizado videojuegos, cómics y películas casi de forma ininterrumpida ya desde 1996 y se ha convertido en una heroína reconocida y reconocible para el gran público en cualquier tipo de plataforma.

La última entrega de la saga, comercializada este mes de septiembre, pone punto y final a la trilogía que comenzó en 2013 con 'Tomb Raider' y continuó con 'Rise of the Tomb Raider', candidato a juego del año en 2015. La trilogía cuenta los orígenes de Lara Croft, su (traumática) historia familiar y las razones por las que se vio empujada a recorrer el mundo descubriendo tumbas e investigando secretos y conocimientos ocultos.

Lara Croft se ha convertido en una asesina sigilosa, decidida y vengativa

El título ofrece una progresión evidente de todo lo que ha sido Tomb Raider en esta trilogía. Un fin de fiesta digno de esta nueva Lara Croft. Así, por ejemplo, el aspecto visual constituye una auténtica pasada desde el primer momento. Desde la celebración multitudinaria del tradicional día de los muertos en Cozumel (México) que abre el título, a la selva peruana, viva e impenetrable, que recorre Lara, plagada de cavernas, animales salvajes, templos ocultos y tumbas. Un goce para los sentidos, que puede mejorar aún más en las versiones Pro de PlayStation 4 y Xbox One X. Por supuesto, esta riqueza visual tenía que ser aprovechada con un necesario modo foto.

Pero todo este trabajo técnico no serviría de nada si el título no brillara también por su jugabilidad. Y desde luego que lo hace. Cuenta con varios niveles de dificultad que harán que el juego suponga un reto para mayores y pequeños, personas acostumbradas a jugar y no acostumbradas. Todo mientras el jugador piensa, resuelve, se entretiene... y (¿por qué no?) también se emociona.

Y es que la Lara que aparece en esta entrega ha evolucionado una barbaridad respecto a otros títulos. Ya no aparece como esa arqueóloga con curvas y trajes poco realistas, ahora Lara Croft se ha convertido en una asesina sigilosa, decidida y con una historia familiar dramática que le empuja a vengarse, seguir hacia delante y no dejar a los malvados (la Trinidad) salirse con la suya.

Ahora, Lara será capaz de atacar escondida en la vegetación, desde las ramas de los árboles, sumergida en el agua y oculta entre el barro de la selva... un auténtico peligro para los hombres de la Trinidad, a los que podrá eliminar sigilosamente con el cuchillo y el arco y con algo más de estruendo con pistolas y fusiles, en un modo de ataque mucho más ruidoso y directo.

Por supuesto, siguen siendo señas de identidad de la saga los acertijos y puzles, normalmente relacionados con obstáculos de agua o fuego, necesarios para desbloquear caminos hacia templos, pirámides y tumbas que, al contrario que en anteriores entregas, ahora formarán parte de la historia principal.

La ciudad de Paititi

Eidos Montréal ha recreado el antiguo reino inca de Paititi, en la Amazonia entre Brasil y Perú, para darle a Tomb Raider la mayor ciudad/área de toda la saga, por la que Lara se podrá mover y avanzar tanto en la historia principal como en diversas actividades que girarán alrededor de la ciudad y sus habitantes. Un territorio vírgen, aún no invadido por la civilización moderna, que constituye una recreación exquisita de una ciudad inca perdida en medio de la selva.

De hecho, es muy de agradecer este cambio de tercio en la narración, donde se pasa de una dinámica dedicada al juego plataformero más moderno, a un mundo abierto, en la que Lara podrá interactuar con otros personajes, comerciar en tiendas... y descubrir, en suma, la enorme cantidad de secretos y sorpresas que esconde Paititi.