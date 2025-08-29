LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, en el Congreso EFE

La pregunta que falta

Qué fijación transversal en que la gente pierda sus trabajos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:00

No sé por qué una analista política no va a poder llamar idiotas a los votantes del PP y Vox por la mañana. Y por ... la tarde, «inútiles mentales y laborales» a los políticos del PP. Analista la llama el Grupo Popular en su primera pregunta a RTVE: «¿Va a rescindir RTVE cualquier tipo de colaboración con la analista Sarah Santaolalla, después de los insultos vertidos en varios programas de la televisión pública contra millones de españoles?». También es buena esta: «¿Por qué motivo el presentador de 'Mañaneros'… respondió al insulto de «idiotas» a millones de españoles… con «un abrazo, hasta luego», en lugar de reprobar de inmediato el comentario?». Por otro lado, en Vallecas va a actuar el dominicano Henry Méndez. «Odio a los rojos», ha dicho. El PSOE ha pedido que se cancele el concierto. Y el PP, que nanay. Qué fijación transversal en que la gente pierda sus trabajos. Al PP le ha faltado preguntar por qué Sarah. Por qué esa hache al final.

