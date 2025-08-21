LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Duelo a batefuegos

Quizá a ese señor del «que arda ya todo» lo que menos le importa es que los políticos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:01

Que arda ya todo para volver a vivir tranquilos, dice un señor harto del fuego. La desolación y la devastación se añaden a la indignación, ... como pasa en España con cualquier catástrofe o estrago de última generación. A todos nuestros desastres naturales (o provocados) les sigue la gresca política. Quizá a ese señor del «que arda ya todo» lo que menos le importa es que los políticos y sus clacs se acusen mutuamente y se tiren los trastos a la cabeza mientras España se quema (o Valencia se ahoga, lo que sea). El lugar común siempre trae 'Duelo a garrotazos' de Goya como símbolo de esa tendencia tan española de abrirnos la cabeza. El símbolo de este verano (no sé si se habrá dibujado a la goyesca) es el batefuegos, herramienta de unos dos metros que sirve para apagar fuegos incipientes o llamas de poca altura por sofocación. Y para quemas controladas e impedir que los incendios avancen. Al menos se usan para lo que sirven, no para apalearse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio del Ecoparque sigue activo sólo en el interior del recinto
  2. 2 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  3. 3

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  4. 4 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  5. 5 Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7

    Un vertedero ilegal a puertas de Varea que crece en La Portalada
  8. 8 Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro y obliga a trasladar en autobús a cientos de pasajeros
  9. 9 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  10. 10

    «Los ricos han desaparecido, yo no los veo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Duelo a batefuegos

Duelo a batefuegos