LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Serie de 'Rehén' Netflix

Cinco capítulos de tregua

Será que estamos demasiado acostumbrados a ver zopencos (no importa la administración ni el partido) que en lugar de solucionar problemas echan la culpa a otros

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:01

No tenía ganas de que llegara el 21 de agosto, pero un poco sí. Por el estreno de 'Rehén', la última serie de Suranne Jones. ... Ella hace de primera ministra británica y Julie Delpy de presidenta de Francia. El marido de la primera ministra es secuestrado y ahí parte la trama. Claro que es ficción. Y ni siquiera ficción tipo 'El ala oeste' donde la última secretaria era más lista que Von der Leyen. Pero sí se idealiza a los políticos. Con hijos de su madre, como en todos sitios. Pero con gente que piensa en sus países y en sus ciudadanos. Aunque te secuestren al marido. Aquí te enteras de que van a imputar a tu mujer y montas un drama falsario carta mediante. Será que estamos demasiado acostumbrados a ver zopencos (no importa la administración ni el partido) que en lugar de solucionar problemas echan la culpa a otros. Cualquier signo de inteligencia superior y decencia normalita nos parece impensable. Lástima que solo sean cinco capítulos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  2. 2 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  3. 3 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  4. 4 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  5. 5 La Rioja aumenta a 61 sus plazas para MIR e incorpora la especialidad de medicina de Urgencias
  6. 6 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  7. 7

    Los estudiantes riojanos que dejan sus estudios tras la ESO suben al 17%
  8. 8

    Una app que no sabes usar
  9. 9 España sufre la oleada de incendios por 12 días consecutivos
  10. 10 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cinco capítulos de tregua

Cinco capítulos de tregua