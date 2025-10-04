LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dicho sea de paso

Cinco letras

Piedad Valverde

Piedad Valverde

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:49

Comenta

Mi abuelo Ramón López Martínez murió un 13 de octubre de hace cuarenta años, y todavía aparece en las conversaciones familiares. Era un hombre orgulloso ... en el buen sentido de la palabra, tenía criterio y una autoestima a prueba de bombas. Por eso, a sus nietos y nietas nos inculcó que, por mucho que los poderosos abusen de su poder, nunca podrán arrebatarnos la dignidad. Y gracias a su ejemplo he crecido con la convicción de que la honestidad y la honradez son las llaves de la existencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2

    ¿Qué piden los médicos riojanos? Los motivos que les han llevado a la huelga
  3. 3

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  4. 4

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Vizcaya
  5. 5 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  6. 6

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  7. 7

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  10. 10 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cinco letras